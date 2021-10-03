رئيس برلمانية "حماة وطن": نرحب بالتعاون مع النواب وممثلي الهيئات خدمةً للوطن والمواطن

كتب- نشأت علي:

كشف المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن إرسال حزب حماة وطن خطابًا إلى المجلس، يتضمن اختيار النائب أحمد بهاء شلبي، رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب، في دور الانعقاد الثاني.

وأعرب النائب أحمد بهاء عن سعادته بثقة الحزب وقيادته في اختياره رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب، متعهدًا بتكريس كل الوقت والجهد في خدمة الزملاء وتوثيق التعاون بين نواب الحزب والمجلس الموقر.

وقال بهاء، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الأحد: "أهم عامل من عوامل نجاح أية منظومة هو التكاتف والتعاون والتنسيق الجيد بين الجميع؛ لذا فحزب حماة الوطن وهيئته البرلمانية يرحبان بكل سُبل التعاون والتنسيق مع الزملاء النواب وممثلي الهيئات البرلمانية الأخرى، في سبيل خدمة الوطن والمواطن الذي نحمل شرف تمثيله في هذا المجلس الموقر".