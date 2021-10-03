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"أساطير الرقم 10".. كتاب جديد لمحمد الضاحي

06:30 ص الأحد 03 أكتوبر 2021
"أساطير الرقم 10".. كتاب جديد لمحمد الضاحي

محمد الضاحي

أكد المحلل الرياضي الخليجي محمد الضاحي، أن كتابه "أساطير الرقم 10" يرصد فيه أهم نجوم العالم الذين ارتدوا رقم 10 في كل دول العالم.

وأوضح المحلل الرياضي البارز أن الكتاب سيحكي قصص كفاح نجوم الرقم 10 في كل منتخبات العالم بحيث سيتم اختيار نجم كروي واحد من كل منتخب ارتدى هذا القميص وسيتم الحديث عن كل تفاصيل حياته مع كرة القدم.

وعن النجم المصري الذي اختاره في كتابه من نجوم منتخب مصر الذين ارتدوا القميص رقم 10 أوضح المحلل الرياضي محمد الضاحي أنه اختار كابتن محمود الخطيب بيبو رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي نظرا لانجازاته الكبيرة جدا في مجال اللعبة لاعبا وإداريا عظيما يدير حاليا أهم أندية إفريقيا وهو النادي الأهلي.

وكشف محمد الضاحي أن كتابه سيرى النور خلال الأيام القليلة القادمة حيث سيتم طرحه في كل المكتبات العربية تمهيدا لمشاركته في المعارض المختلفة.

محمد الضاحي كتاب أساطير الرقم 10 نجوم العالم كفاح نجوم الرقم 10 منتخبات العالم

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