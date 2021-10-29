حدث في 8 ساعات| إجراء من التموين بشأن إضافة الزوجة المحرومة وتحذير من طقس الغد

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أولها تفقد رئيس الوزراء الجناح المصري في "إكسبو دبي 2020"، ووزير الري يتحدث عن أمان سد النهضة، وتحذير من الأرصاد بشأن الأمطار الرعدية، وإجراء من التموين بشأن بطاقة الزوجة المحرومة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: