حدث في 8 ساعات| إجراء من التموين بشأن إضافة الزوجة المحرومة وتحذير من طقس الغد
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أولها تفقد رئيس الوزراء الجناح المصري في "إكسبو دبي 2020"، ووزير الري يتحدث عن أمان سد النهضة، وتحذير من الأرصاد بشأن الأمطار الرعدية، وإجراء من التموين بشأن بطاقة الزوجة المحرومة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الأخبار المتعلقة
-
"بدأ سماع الرعد".. الأرصاد: غطاء سحابي استوائي يمتد لشمال البلاد
-
"يصاحبها سقوط أمطار".. الأرصاد: السحب الرعدية بدأت تتكون فوق محافظتين
-
مصدر بالتموين: إجراء جديد من الوزارة بشأن إضافة الزوجة المحرومة للبطاقات
-
بعد رفع سعر زجاجة الزيت.. تعرف على السلع المتوفرة لكل بطاقة تموينية
-
بدايتها غدا.. الأرصاد: سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق لمدة يومين
-
وزير الري: علامات استفهام حول أمان سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت العديد
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان