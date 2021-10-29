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مصدر بالتموين: إجراء جديد من الوزارة بشأن إضافة الزوجة المحرومة للبطاقات

04:18 م الجمعة 29 أكتوبر 2021
مصدر بالتموين: إجراء جديد من الوزارة بشأن إضافة الزوجة المحرومة للبطاقات

بطاقات التموين

كتب – محمد سامي

كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن اقتصار خدمة إضافة الزوجة المحرومة من الحصول على التموين، على مكاتب التموين والمراكز التكنولوجية فقط.

وقال المصادر فى تصريحات لمصراوي، أنه لن يتم السماح بإجراء الخدمة وإضافة الزوجة المحرومة إلكترونيا سواء عبر موقع بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر، لمزيد من التأكد من المستندات.

وأشارت إلى أنه يحق لأي شخص يمتلك بطاقة تموينية إضافة زوجته التي لا تصرف مقررات تموينية وخبز إلى البطاقة، عبر إحضار مجموعة من المستندات مثل قسيمة الزواج وإقرار عدم الطلاق وباقي الأوراق المطلوبة حتى تتم مطابقة البيانات، وتقديمها لمكتب التموين أو المركز التكنولوجي.

كان وزير التموين، أعلن في مؤتمر صحفي، أمس، رفع سعر الزيت التموينيى من 21 جنيها ل٢٥، بدءا من نوفمبر المقبل.

إضافة الزوجة للتموين بطاقة التموين مستحقي الدعم وزارة التموين

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