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هل تم تقسيم اليوم الدراسي بالمدارس لـ 4 فترات؟.. الحكومة توضح

12:37 م الجمعة 29 أكتوبر 2021
هل تم تقسيم اليوم الدراسي بالمدارس لـ 4 فترات؟.. الحكومة توضح

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء


كتب - محمد سامي:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن السماح لكافة المدارس بتقسيم اليوم الدراسي لأربع فترات دراسية لتقليل الكثافات الطلابية خلال العام الدراسي الجديد، لا أساس له من الصحة

وأوضح في بيان له، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لأي من المدارس بتقسيم اليوم الدراسي لأربع فترات دراسية لتقليل الكثافات الطلابية خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022، وأنه لم يتم السماح لأي مدرسة بتقسيم اليوم الدراسي لأربع فترات دراسية، حيث يعتبر ذلك مخالفاً لتعليمات الوزارة، مُوضحةً أنه تم إصدار تعليمات بمنح السلطة الإدارية لمديري المديريات بكافة المحافظات بإيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية وخاصة بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، حيث يمكن إتاحة تطبيق نظام الفترة الثالثة في حالة الضرورة القصوى فقط إذا تطلب الأمر.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لمواقع الإلكترونية لكثافات الطلابية لمدارس زارة التربية والتعليم

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