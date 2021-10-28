برلماني: لقاء مدبولى مع رئيس وزراء فرنسا يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ، أهمية القضايا التي دارت في لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية مع جون كاستيكس، رئيس وزراء فرنسا، بحضور الوزراء أعضاء الوفد المصرى، وسفير مصر فى باريس، مشيراً الى أن اللقاء يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة وباريس وأهمية الدور الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.



وقال البرلماني، في بيان إن أكبر دليل على ذلك تأكيد رئيس الوزراء الفرنسي كاستيكس خلال اللقاء بأن مصر دولة محورية، وذات حضارة عظيمة، وفرنسا حريصة جدًا على علاقات التعاون مع مصر وأن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا في ديسمبر الماضي كانت لها نتائج إيجابية جدًا، خاصة على صعيد حجم الالتزام غير المسبوق من جانب فرنسا بحزمة تمويل مشروعات في مصر تبلغ قيمتها حوالي 8 مليارات يورو، مؤكدًا في هذا الصدد أن الجانب الفرنسى سيتقدم قريبًا بكافة التفاصيل المتبقية المتعلقة بعرض إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق.

وأشاد الدكتور محمد الصالحى، بتأكيد مدبولي بأن مصر أصبحت تعتمد بشكل كبير على الشركات الفرنسية في مجال إنشاء وإدارة وسائل النقل الجماعي مثل المونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف، ومترو الأنفاق، فضلًا عن مشروعات شركة شنايدر في مجال الكهرباء، والشركات الأخرى العاملة في مجال الطاقة المتجددة والنقل.