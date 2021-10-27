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قبل بيعها بأسعار مرتفعة.. ضبط 14 سيارة خضروات وفاكهه في 6 مناطق بالجيزة - فيديو

05:07 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
قبل بيعها بأسعار مرتفعة.. ضبط 14 سيارة خضروات وفاكهه في 6 مناطق بالجيزة - فيديو

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إن الجهاز التنفيذي لسوق الجملة بـ٦ أكتوبر بالاشتراك مع حي جنوب الجيزة ومركز ومدينة كرداسة، نفذوا حملات على مدار يومين على الأسواق العشوائية تجاه أسواق ترسا والمنيب وأبوالنمرس وكومبرة وكفر حكيم وأبو رواش، وتم ضبط عدد ١٤ سيارة خضروات وفاكهه قبل تفريغ حمولاتها بالأسواق العشوائية والبيع بأسعار مرتفعة للمواطنين.

وعقد الجهاز التنفيذي لسوق الجملة، مزادا علنيا لبيع البضائع المتحفظ عليها وفقا للوائح والضوابط المنظمة لذلك، لبيعها داخل سوق الجملة بالأسعار الرسمية، تحت إشراف علي عبد الصادق رئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة ومجموعة العمل المرافقة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات ضبط المخالفات ومواجهة الأسواق العشوائية.

سوق الجملة عربات الخضار الأسواق العشوائية الباعة الجائلين

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