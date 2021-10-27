مصر للطيران: طائرة بديلة تقلع إلى موسكو بعد التأكد من سلبية "التهديد"

كتب- محمد عبيد:

قال مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، إنه تقرر تجهيز وإقلاع طائرة بديلة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار موسكو، وذلك بعد عودة الطائرة الأولى عقب عثور طاقم الضيافة على "رسالة تهديد" في إحدى مقاعد الطائرة.

وقالت الشركة في بيان، إنه عقب هبوط طائرة مصر للطيران رحلة رقم 729 MS، من طراز A220-300، تم التأكد من سلبية "التهديد" بعد مراجعة الإجراءات الأمنية، وتم استقبال الركاب والتعامل مع الموقف من قبل فريق Sat Team، وكافة الجهات المعنية لحين الإنتهاء من الإجراءات اللازمة، وتقرر إقلاع طائرة بديلة.

وكان مصدر مسئول بالشركة قد أعلن قيام قائد رحلة رقم MS729 من طراز إيرباص A220-300 بالعودة إلى مطار القاهرة الدولي مرة ثانية بعد إقلاعه، وذلك بسبب العثور على "رسالة تهديد" مكتوبة من مجهول على أحد مقاعد الطائرة، وتم عودة الرحلة بعد إقلاعها من مطار القاهرة بحوالي 22 دقيقة، وتم وصول الركاب بسلام إلى مطار القاهرة الدولي واتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبها، أكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي السماح بهبوط الطائرة بممر الطوارئ بالمطار، وقامت سلطات الأمن بإعادة تفتيش الطائرة، وتولت إحدى الجهات الأمنية سؤال الركاب داخل إحدى صالات الترانزيت والبالغ عددهم 96 راكبا منهم أفراد الركب الطائرة، لمعرفة ملابسات مضمون الرسالة، ومن تركها على المقعد.