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رئيس الوزراء يوافق على 4 قرارات بشأن الأراضي الأثرية

03:12 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء يوافق على 4 قرارات بشأن الأراضي الأثرية

مصطفى مدبولي

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجرية الرسمية 4 قرارات جديدة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن خروج عدد من الراضي الأثرية.

وجاءت تفاصيل القرارات على النحو التالي:

1- يخرج عدد من الأراضي الأثرية المسطح البالغ مساحته (خمسة أفدنة وواحد قيراط) ضمن القطعة رقم (٨٤) حوض عمارة القبلي نمرة (1) مساحة قديمة ، يقابلها ضمن القطعة رقم (۲۰۲) حوض عمارة القبلي نمرة (۱) قـسـم ثـالـث فـصـل ثـان مـسـاحـة حـديثـة بنـاحـيـة جزيرة مطاوع – مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، والموضح الحدود والمعالم.

2- يخرج من عداد الأراضي الأثرية المسطح البالغ مستاحشه (فدان واحد واثنا عشر قبراطا) بالقطعة رقم (۱۰) حوض خزية الإدارة غرة (١٦) الملاصق لحيانة الإدارة من الجهة الشمالية مية الإدارة ، مركز ملوى - محافظة المنيا، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.

3- من عداد الأراضي الأثرية المسطح البالغ مساحته (فدانان) بالقطعة رقم (۲) حوض داير الناحية (٢١) قسم أول ناحية غزالة مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.

4- تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة بناحيـة تـل الشيخ زيـن الـديـن الكائن بقرية الشبول بمركز المنزلة ، محافظة الدقهلية، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والرسم الكروكي المرفقين.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس الوزراء الأراضي الأثرية

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