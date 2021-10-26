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ترخيص من الري.. ماذا نصت المادة 29 بشأن إنشاء مآخذ للمياه؟

11:41 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
ترخيص من الري.. ماذا نصت المادة 29 بشأن إنشاء مآخذ للمياه؟

الدكتور محمد عبدالعاطي

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قانون رقم 147 لسنة 2021 الخاص برئيس الجمهورية، بإصدار قانون الموارد المائية والري.

ونص القرار في المادة الـ29: بأنه لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه أيا كان الغرض منها على النيل او المجاري المائية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري وطبقا للشروط التي تحددها، ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.

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الجريدة الرسمية قانون الموارد المائية والري المجاري المائية

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