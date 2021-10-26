بـ1800 جنيه.. إطلاق خط طيران جديد من شرم الشيخ إلى الأقصر غدًا

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، عن هدية الحكومة للسياح الوافدين والزائرين المصريين خلال شهر أكتوبر الحالي.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن الحكومة ستطلق خط طيران جديد بداية من غد الأربعاء الموافق 27 أكتوبر الجاري من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة الأقصر كهدية للسائحين.

وأوضح المصدر، أن سعر تذكرة الطيران ذهاب وعودة شاملة الضرائب سيكون بسعر موحد 1800 جنيه، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار العمل على تقديم منتج سياحي متكامل من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية.

وتابع المصدر: "لاستئناف الحركة السياحية الوافد لمصر تم تعقيم المنشآت الفندقية بالاستعانة بشركات دولية، وكذلك المواقع الأثرية والمتاحف بالتنسيق مع وزارة الصحة وغرفة المنشآت الفندقية، وتم استحداث شهادة السلامة الصحية للسماح للمنشآت الفندقية والسياحية بالتشغيل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وغرفة المنشآت الفندقية، إلى جانب الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية .

ونوه إلى أن المبادرات الصادرة عن البنك المركزي لدعم القطاع السياحي تخفيض سعر الفائدة على المبادرة المقدمة لدعم القطاع السياحي من 12% إلى 10%، ثم إلى 8%.

كما تحدث عن الحوافز التشجيعية التي تقدمها الدولة المصرية لدفع حركة السياحة الوافدة لمصر والتي من بينها برنامج تحفيز الطيران الجديد حتى 30 أبريل 2022، ومنح تخفيض على أسعار وقود الطائرات لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 15 سنت على الجالون حتى 30 أبريل 2022، ومنح تخفيض بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء وتخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة في المطارات المصرية في المحافظات السياحية حتى 30 أبريل 2022، بالإضافة إلى أنه تم السماح لعدد 28 جنسية إضافية بالحصول على تأشيرة اضطرارية في المنافذ المصرية ليكون الإجمالي 74 دولة.

وكذلك السماح للسائحين الحاصلين على تأشيرات سارية من الولايات المتحدة الأمريكية ومن المملكة المتحدة ودول الشنجن بالدخول إلى مصر بدون تأشيرة مسبقة.