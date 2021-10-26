إنجاز تاريخي ورسالة للعالم.. برلمانيون يشيدون بقرار السيسي إلغاء مدّ الطوارئ

كتب- نشأت علي:

أشاد المهندس ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري، بالقرار التاريخي للرئيس عبد الفتاح، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، ذلك القرار الذي جاء لأول مرة منذ سنوات طويلة، ومتواكبًا مع شهر الانتصارات العظيمة لقواتنا المسلحة.

وقال محمود إن القرار يأتي تتويجاً للإنجازات الكبرى التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على كل شبر من أرض مصر، ورسالة للعالم بأن مصر واحة الأمن والأمان، وتشهد حالة من الاستقرار، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، وعازمة على أن تدخل عصر الجمهورية الجديدة، دون الحاجة إلى إجراءات استثنائية، بل تمتلك القدرة لتأمين وحماية البلاد من أي تهديد خارجي، والدفاع عن أمن واستقرار شعبها في مواجهة قوى الشر والإرهاب.

وأكد رئيس حزب الحرية المصري أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيش أزهى عصور الحرية والديمقراطية، وبعد نجاحها في الانتصار على الإرهاب وداعميه ومموليه، فهي ماضية للانتصار في معركة البناء والتنمية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى، وتوفير حياة كريمة تليق بالشعب المصرى العظيم.

وأوضح النائب أن الإنجازات الكبيرة لم يكن لها أن تتحقق إلا بتضحيات أبطالنا البواسل، من القوات المسلحة والشرطة، الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فتحية لكل شهداء الوطن، الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم للحفاظ على الأمن والاستقرار.

قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخى اليوم بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، رسالة قوية جدًّا للعالم بأكمله بأن مصر هي بلد الأمن والأمان والاستقرار، ولم يعد يشغلها الآن سوى البناء وجذب الاستثمارات، بعد أن نجحت بجدارة في حربها الضروس ضد الإرهاب.

وأكد السلاب أن المستثمر الأجنبي يبحث عن الاستقرار السياسي؛ لأن رأس المال جبان، وهو ما تتميز به مصر التي تمكنت من القضاء على الإرهاب بتضحيات ودماء شهدائها الأبرار، ولم يعد مجال الآن سوى العمل ومزيد من الاستثمار في كل المجالات.