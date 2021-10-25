الوعي والانتباه.. السيسي يوجه رسالة لخريجي الكليات والمعاهد العسكرية

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، رسالة تهنئة وتوعية للطلبة من خريجي الكليات والمعاهد العسكرية.

وقال السيسي، خلال حفل تخريج الدفعة "115" من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية بمقر الكلية الحربية: ألف مبروك للأسر كلها وأبنائنا الضباط اللي اتخرجوا النهاردة وتهنئة من القلب لكل أسرة قدمت وبتقدم لصالح أمن وسلامة واستقرار مصر.

وأضاف: دايما بنكون حريصين في الأوقات الجميلة دي أن لا ننسى أبدا شهدائنا وأسرهم الذين قدموا ويقدمون حتى الآن وده أمر طبيعي لأن مهمة القوات المسلحة والشرطة توفير الحماية والأمن لمصر وشعبها.

وتابع الرئيس: بعد فترة طويلة من البناء والإعداد من جانبكم وأثناء فترة الكلية وكل ما تحمله من جهد وبذل.. دي مرحلة جديدة بقول للطلاب اللي اتخرجوا، أنتوا مسئولين مسؤولية كبيرة جدا، أنت مسئول عن إعداد وتجهيز وتوعية أبناء مصر.

وواصل: ييجي ابن من أبناء مصر يقعد في الجيش سنة و2 و3 وإحنا مسؤولين نجهزهم ونخلي بالنا منهم ونعدهم جيدا للمهمة المقبلين عليهم ودي مهمة خطيرة جدا، تبقى مسئول عن إعداد إنسان لو لم تنتبه حياته تبقى في خطر، وزيادة وعي الغير مهم.

واختتم الرئيس: مش مطلوب منك متبقاش منتبه لكل شيء ولازم تبقى فاهم وفاهم كويس، علشان تقوم بهذا الدور مع المرؤوسين معاك، وأنتم مقبلين على مرحلة جديدة وأتمنى لكم كل التوفيق.