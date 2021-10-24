"مخدوش بالهم".. محافظ الجيزة يكشف أسباب تكدس شارع فيصل

كتب- يوسف عفيفي:

كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أسباب التكدس المروري في شارع فيصل عقب إغلاق شارع الهرم، لبدء تنفيذ أعمال مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وقال راشد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية "إم بي سي مصر"، إن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى عدم معرفة المواطنين بموعد إغلاق شارع الهرم، والبدائل والتحويلات المرورية التي أعلنتها المحافظة للمواطنين.

وتابع راشد:" يمكن المواطنين ماخدوش بالهم من الإعلان والبيان الإعلامي اللي أصدرته المحافظة بشأن المحور البديل والتحويلات المرورية اللي تمت ويجب الالتزام بها، واتجهت إلى شارع فيصل".

وأكد المحافظ، أن المحور البديل يتمثل في محور أنور السادات "ترسا سابقا"، متابعا:" كل من يسير فيه يشعر بسهولة ويسر في المرور، والمسافة حوالي 6 كم، ويتم قطعها من طريق المنصورية وحتى محور ترعة الزمر وهي مناسبة تماما وتم التنويه عنه قبل ذلك".

وكانت محافظة الجيزة، أغلقت صباح يوم 21 أكتوبر، شارع الهرم في تقاطعه مع طريق المريوطية بشكل كلي لأجل غير مسمى، وذلك ضمن تسليم 6 محطات مترو أنفاق بالخط الرابع بشارع الأهرام.

اقرأ أيضا:

- "لو ساكن في الهرم أو فيصل".. محور ترسا يحل أزمة المرور في دقائق

- الجيزة تنشر فيديو توضيحي للتحويلة المرورية البديلة عن شارع الهرم

- 5 دقائق فقط.. محور خاتم المرسلين الجديد بديل شارع الهرم بعد إغلاقه (فيديو)