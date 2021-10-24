أبو شقة على رأس احتفال "المرأة الوفدية" في القاهرة (صور)

(مصراوي):

حضر وكيل مجلس الشيوخ رئيس حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة حفل تكريم المرأة الوفدية، في أحد فنادق القاهرة وبحضور نواب في مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الهيئة العليا وقيادات ورؤساء لجان المرأة للحزب.

وأكد أبو شقة أن المرأة المصرية لعبت دورًا كبيرًا في التاريخ المصري في الماضي والمعاضر، مشددًا على ضرورة استمرار المرأة في دورها الوطني عبر تقليدها العديد من المناصب.

من جانبها، قالت نهى سليمان عضو قطاع شرق القاهرة لحزب الوفد إن للمرأة المصرية دورًا كبيرًا في الوحدة الوطنية وبالإضافة لدورها السياسي على مدار 100 عام، مستشهدة برموز التاريخ للمرأة المصرية صفية زغلول وهدى شعراوي وغيرهم.

وأكدت أن المرأة المصرية مازالت مستمرة في مبادرات لخدمة الوطن ولها دور كبير في بناء الوطن، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديره للمرأة لأنها تعيش حاليًا عصرها الذهبي.

وحضر الحفل لفيف من القيادات الحزبية وعلى رأسهم النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب، والنائبة سحر القاضي عضو مجلس النواب.