وزير الري: هناك مشكلات في أمان سد النهضة.. وملء 72 مليار متر3 غير ممكن

(مصراوي):

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، آخر تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأكد عبدالعاطي، في حوار مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج بالورقة والقلم، المذاع عبر قناة "TEN"، مساء اليوم السبت، أن ملء السد بـ72 مليار متر مكعب من الماء لن يحدث وغير ممكن.

وأضاف وزير الموارد المائية والري، أن انهيار السد سيسبب مشكلة كبيرة نتمنى أن لا تحدث، متابعًا أن مصر لديها إرادة سياسية وجاهزة للتفاوض لوضع حل لأزمة سد النهضة الإثيوبي.

موضحًا أن إثيوبيا خفضت عدد توربينات السد، بسبب مشكلات فنية وتكبدها تكلفة كبيرة جدًا دون عائد: "لو تعاونت في الأساس مع دول المصب فالأمر يحقق استفادة متبادلة".

وقال الوزير إن مخرجات اللجنة الدولية أفادت بوجود مشكلة في أمان السد ووجود دراسات ناقصة وأوصت بمجموعة توصيات لمعالجة المشكلات الفنية وأمان السد، متابعًا أن الجانب الإثيوبي لم يمنح مصر الرسومات التي تثبت تنفيذ تلك التوصيات.

وأكد أن أي تعاون أو اتفاق بملف سد النهضة يفيد الجانب الإثيوبي، قائلًا إن إثيوبيا خفضت عدد توربينات السد من 13 إلى 16؛ نتيجة عدم تنفيذ توصيات ودراسات اللجنة الدولية.