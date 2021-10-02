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وزير العدل: إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية درة مشروعات تطوير العمل القضائي والإداري

03:14 م السبت 02 أكتوبر 2021
وزير العدل: إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية درة مشروعات تطوير العمل القضائي والإداري

المستشار عمر مروان

القاهرة- أ ش أ:

أكد وزير العدل المستشار عمر مروان أن إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد درة مشروعات وزارة العدل لتطوير العمل القضائي والإداري.

وأكد وزير العدل - في كلمته خلال احتفالية يوم القضاء المصري، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية اليوم السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - أن وزارة العدل قامت خلال أقل من عامين بإنجاز غير مسبوق من المشروعات التنموية لتطوير المنظومة القضائية، مشيدا بجهود الرئيس السيسي في دعم المنظومة القضائية في مصر.

وأضاف مروان أن التاريخ سيذكر - للرئيس السيسي - قيادتكم الواعية للوطن في ظرف تاريخي دقيق يموج بالتهديات والتقلبات التي آثرتم أمامها إلا أن ترسخوا مؤسسات الدولة وتعظموا من قوتها لمواجهة التحديات العاتية والعمليات الإرهابية، كما رسمت خارطة الطريق لتنمية مصر، موجها الشكر والامتنان على تشريفه هذا الاحتفال بيوم القضاء.

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عمر مروان إنشاء مدينة العدالة العاصمة الإدارية تطوير العمل القضائي والإداري

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