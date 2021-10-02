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وزارة الآثار ترد لأول مرة رسميا على أنباء شطب حديقة الأسماك من عداد الآثار

12:57 م السبت 02 أكتوبر 2021
وزارة الآثار ترد لأول مرة رسميا على أنباء شطب حديقة الأسماك من عداد الآثار

حديقة الأسماك

كتب- مصراوي:

قال بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، إنه ردا على ماتم تداوله بشأن شطب حديقة الأسماك من عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، يؤكد المجلس الأعلى للآثار على أنه لم ولن يقوم بشطب أي أثر من عداد الآثار المصرية القديمة أو الإسلامية أو القبطية أو اليهودية، وأن مهمة المجلس، وفقا لقانون حماية الآثار وتعديلاته، هو الحماية والحفاظ على الآثار المصرية الفريدة التي هي ملكا للبشرية.

وقال البيان: لذا لزم التنويه على أن ماتم عرضه على اللجنة الدائمة للاثار الإسلامية والقبطية واليهودية هو مناقشة شطب مساحة صغيرة فقط من حديقة الأسماك لا يوجد بها أي مباني مسجلة في عداد الآثار، حيث أن اللجنة الدائمة هي اللجنة المعنية بهذا الشأن وفقا للقانون.

وأكد المجلس أن موضوع دراسة شطب المساحة تم عرضه باللجان الفنية ولم يتم عرضه على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وهو الجهة المعنية باتخاذ قرارات تسجيل أو شطب الآثار وفقا لقانون الآثار، وأن المجلس الأعلى للآثار لن يسمح بأي نشاط يضر بالبيئة الأثرية بالحديقة وبكافة المواقع المسجلة على مستوى الجمهورية. ​

حديقة الأسماك وزارة الآثار شطب حديقة الأسماك من عداد الآثار الآثار المصرية

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