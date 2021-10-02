Masrawy logo white

الرئيس السيسي يتسلم درع القضاء المصري

12:05 م السبت 02 أكتوبر 2021
الرئيس السيسي يتسلم درع القضاء المصري

الرئيس السيسي

القاهرة- أ ش أ:

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت درع القضاء المصري، من وزير العدل المستشار عمر مروان نيابة عن المجلس الأعلى للقضاء.

جاء ذلك خلال احتفالية يوم القضاء المصري، الذي يحضره الرئيس السيسي بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، إلى جانب رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكبار رجال الدولة والهيئات والجهات القضائية.​

هذا المحتوى من

الرئيس السيسي درع القضاء المصري وزير العدل عمر مروان

الخبر التالى:

الرئيس السيسي يكرم شهداء الواجب من رجال القضاء المصري الذي قضوا في العمليات الإرهابية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| وزارة الآثار ترد لأول مرة رسميا على أنباء شطب حديقة الأسماك من عداد الآثار

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا