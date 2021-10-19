أمطار في هذه المنطقة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

كتب يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غداً الأربعاء، طقس معتدل نهاراً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، مائلًا للحرارة على شمال الصعيد، وحارا على جنوب الصعيد وسيناء.

وأكد خبراء الهيئة في بيان اليوم، أن الطقس ليلا لطيف على كافة أنحاء البلاد، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة من اليوم، لافتة إلى فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة: