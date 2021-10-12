الصحفيين: 395 عملا يتنافسون على جوائز الصحافة للأعمال المنشورة خلال 2020

كتب- مينا غالي:

أعلنت نقابة الصحفيين، غلق باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية عن الأعمال المنشورة خلال عام 2020.

وبلغ عدد المتقدمين للمسابقة منذ فتح باب التقديم في 21 أغسطس 2021 وحتى غلق باب التقديم، أمس الإثنين 11 أكتوبر 2021(395) عملًا.

وأكدت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشرف العام على مسابقة جوائز الصحافة المصرية، أن المسابقة شهدت هذا العام اقبالًا كثيفًا رغم ظروف كورونا حيث تلقت اللجنة 395 عملًا في جميع فروع المسابقة والتي تشمل 12 فرعًا في مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و13 فرعًا في مسابقة الجوائز الخاصة.

وأوضحت المشرف العام على المسابقة، أنه جاري الإنتهاء من تكويد الأعمال تمهيدًا لإرسالها للمحكمين لاختيار الفائز منها، وعقب إعلان النتيجة سوف يتم إقامة حفلًا كبيرًا بمقر النقابة لتكريم الفائزين، والزملاء الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه لعام 2020.