Masrawy logo white

الصحفيين: 395 عملا يتنافسون على جوائز الصحافة للأعمال المنشورة خلال 2020

07:41 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
الصحفيين: 395 عملا يتنافسون على جوائز الصحافة للأعمال المنشورة خلال 2020

نقابة الصحفيين

كتب- مينا غالي:

أعلنت نقابة الصحفيين، غلق باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية عن الأعمال المنشورة خلال عام 2020.

وبلغ عدد المتقدمين للمسابقة منذ فتح باب التقديم في 21 أغسطس 2021 وحتى غلق باب التقديم، أمس الإثنين 11 أكتوبر 2021(395) عملًا.

وأكدت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشرف العام على مسابقة جوائز الصحافة المصرية، أن المسابقة شهدت هذا العام اقبالًا كثيفًا رغم ظروف كورونا حيث تلقت اللجنة 395 عملًا في جميع فروع المسابقة والتي تشمل 12 فرعًا في مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و13 فرعًا في مسابقة الجوائز الخاصة.

وأوضحت المشرف العام على المسابقة، أنه جاري الإنتهاء من تكويد الأعمال تمهيدًا لإرسالها للمحكمين لاختيار الفائز منها، وعقب إعلان النتيجة سوف يتم إقامة حفلًا كبيرًا بمقر النقابة لتكريم الفائزين، والزملاء الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه لعام 2020.

نقابة الصحفيين جوائز الصحافة للأعمال المنشورة

الخبر التالى:

السيسي يكتب كلمة في سجل الشرف بقصر الرئاسة بالعاصمة بودابست

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
846

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

788

متعافون اليوم

313259

إجمالي الإصابات

17726

إجمالي الوفيات

264345

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| السيسي عن "سد النهضة": موقف مصر ثابت.. نريد الحصول على حصتنا من المياه دون تأثير

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا