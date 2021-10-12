Masrawy logo white

الجيزة: ضبط مقهى بحدائق الأهرام يقدم الشيشة للزبائن رغم صدور قرار بغلقه

05:32 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
الجيزة: ضبط مقهى بحدائق الأهرام يقدم الشيشة للزبائن رغم صدور قرار بغلقه

أرشيفية

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط مقهى مخالف مغلق من الخارج، يزاول النشاط من الداخل ويقدم الشيشة للمواطنين بحدائق الأهرام بالمخالفة للقرارات الصادرة في ذلك الشأن.

وبحسب بيان اليوم، قامت محافظة الجيزة بضبط مقهي بالمنطقة "ز" بحدائق الأهرام وتمت مصادرة كافة محتويات المقهى من كراسي وترابيزات والشيش ومستلزماتها مع القيام بغلق المقهى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

تأتي الحملات تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات دورية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مع التأكد من عدم تكرار المخالفة مجدداً.

محافظة الجيزة حدائق الأهرام الشيشة حملات دورية

الخبر التالى:

"تضامن النواب" توافق على اتفاقية بين مصر ومنظمة تنمية المرأة بالتعاون الإسلامي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
846

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

788

متعافون اليوم

313259

إجمالي الإصابات

17726

إجمالي الوفيات

264345

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا