الجيزة: ضبط مقهى بحدائق الأهرام يقدم الشيشة للزبائن رغم صدور قرار بغلقه

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط مقهى مخالف مغلق من الخارج، يزاول النشاط من الداخل ويقدم الشيشة للمواطنين بحدائق الأهرام بالمخالفة للقرارات الصادرة في ذلك الشأن.

وبحسب بيان اليوم، قامت محافظة الجيزة بضبط مقهي بالمنطقة "ز" بحدائق الأهرام وتمت مصادرة كافة محتويات المقهى من كراسي وترابيزات والشيش ومستلزماتها مع القيام بغلق المقهى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

تأتي الحملات تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات دورية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مع التأكد من عدم تكرار المخالفة مجدداً.