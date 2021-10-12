بعد زيارتها.. مدبولي يوجه برصد 250 مليون جنيهاً لإعادة إحياء منطقة إسنا التاريخية بالأقصر



كتب محمد غايات

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، الثلاثاء، منطقة إسنا التاريخية، عقب تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية الدير التابعة لمركز إسنا بالأقصر.

وشملت الجولة تفقد سوق إسنا السياحي الذي يضم مجموعة من البازارات السياحية تم انشاؤها منذ خمسينيات القرن الماضي، وأجرى مدبولى حوارا مع أصحاب البازارات الذين أشادوا بالمشروعات التي تنفذها الدولة، وطالبوا باستكمال تطوير سوق إسنا، مثلما تم في وكالة الجداوى، ووعدهم مدبولى بالاستجابة لمطلبهم.

وقدم حسين الحداد، مدير عام آثار إسنا وارمنت، شرحاً حول المنطقة، وأوضح أن سوق إسنا السياحي ينتهي بوكالة الجداوى، التى تم إنشاؤها في عصر محمد علي باشا، وفي مواجهتها معبد خانوم بإسنا، وعلى يسار السوق سوق القيثارية التجاري.

وقال الحداد، إن وكالة الجداوي تأسست عام ١٧٩٢ م على يد حسن بك الجداوي، الذي استقر في إسنا، وكان والي جدة، ومن هنا جاءت تسمية الجداوي، وهي وكالة تجارية كانت بمثابة همزة وصل بين جنوب أفريقيا ومصر لتبادل السلع والتجارة، وتتكون من طابقين الأول مجموعة حوانيت لعرض السلع والطابق الثاني لمبيت التجار، وكانت بمثابة منشأة تجارية فندقية وتدهورت، مضيفاً أن عام 2018 شهد بدء مشروع متكامل لترميم الوكالة لتضم عدة مشروعات تجارية.

وأضاف مدير عام آثار إسنا وأرمنت أن معبد خانوم باسنا يجري فيه حالياً أعمال التطوير لإظهار الألوان وإعادة اكتشاف الرسومات الخاصة بتيجان الأعمدة، وسقف المعبد، تحت اشراف وزارة السياحة والآثار بأياد مصرية، وفريق مرممي الوزارة، ويوجد في حرم المعبد أنقاض كنيسة تعود للعصر القبطي.

وأضاف أن بالمنطقة بانوراما أثرية، تضم كذلك سوق القيثارية الذي تأسس في القرن الـ ١٩، ومعصرة زيوت، وهي من أهم المعاصر في صعيد مصر، من حيث التصميم وتضم المنطقة نحو ٣٠ منزلاً كنماذج لبيوت ذات طراز معماري إسلامي متميز، فضلاً عن وجود عدد كبير من المآذن أهمها مأذنة المسجد العمري، ما يمثل تتابعا حضاريا، يضم كل الحضارات.

ووجه رئيس الوزراء برصد 250 مليون جنيه لإعادة إحياء منطقة إسنا التاريخية، ضمن المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة بالمناطق الأثرية وضمن خطة الترويج لمحافظة الأقصر في ثوبها الجديد، لإستعادة مكانتها كوجهة سياحية وأثرية للزائرين من مختلف دول العالم.

من جانبهم تقدم أصحاب البازارات بالمنطقة بالشكر لرئيس الوزراء، وأعربوا عن تفاؤلهم بهذه الزيارة، وطالب أحدهم باستغلال الظهير الصحراوي للمدينة في مشروعات الإسكان ومشروعات لتشغيل الشباب، ووعده رئيس الوزراء بتنفيذ ذلك، مؤكدا أن هذا الأمر مأخوذ في الحسبان.