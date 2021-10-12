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في القاهرة والجيزة.. الأرصاد تكشف فرص سقوط الأمطار الثلاثاء

12:10 ص الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
في القاهرة والجيزة.. الأرصاد تكشف فرص سقوط الأمطار الثلاثاء

الأمطار

(مصراوي):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل فرص سقوط الأمطار الثلاثاء، على محافظات الجمهورية.

وأوضحت الهيئة، أن الثلاثاء يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فرص أمطار الثلاثاء ستكون خفيفة على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة وأقصى غرب البلاد من الساعة 2 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الثلاثاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

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لأمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

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