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القوى العاملة: توفير 42 فرصة عمل للمصريين راغبى نقل الكفالة بجدة

10:55 ص الإثنين 11 أكتوبر 2021
القوى العاملة: توفير 42 فرصة عمل للمصريين راغبى نقل الكفالة بجدة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

(مصراوي):

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة في السعودية، نجح في توفير 42 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة وتحدد الرواتب بعد المقابلة الشخصية، ومزايا أخرى.

من جانبه، قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة في بيان اليوم الاثنين، إن ذلك جاء في التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بجدة في إطار الجهود المبذولة لتسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

وأضاف، أن الملحق العمالي عبدالحليم محمود لبيب القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي في جدة تفاوض مع شركة (مودة وطن) للمقاولات بالمدينة المنورة، على عدد من المهن المتوفرة بالشركة، مشيرا إلى أن فرص العمل تتمثل في 3 محاسبين قانونيين، و2 محاسب خبرة لا تقل عن 5 سنوات و3 مهندسين معماريين و10 نجارين مسلح، 10 عمال و5 مبلطين و5 سباكين، و4 دهان.

وأوضح الملحق العمالي بجدة أن الأجور تحدد بناء على الخبرة وبعد المقابلة الشخصية، ويتم نقل الكفالة على الفور، ويوجد استقرار وأمان وظيفي، والعمل 8 ساعات يوميا وأجازة أسبوعية، مشيرا إلى أنه من يرغب في التواصل يجب إرسال السيرة الذاتية على الإميل التالي

info@mawada-co.com

أو رقم الواتس آب (966562126576).​

محمد سعفان القوى العاملة جدة السعودية

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