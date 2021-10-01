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أمطار ورياح وشبورة .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

02:17 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
أمطار ورياح وشبورة .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

الأرصاد

كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، على مختلف الأنحاء.

وبحسب بيان للهيئة، يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد، إن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية على فترات متقطعة (30% تقريبا)، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت، والتي جاءت كالتالي:

الأرصاد الطقس درجات الحرارة شبورة مائية

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