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القراء تثمن قرار وزير الأوقاف تأجيل انتخابات مجلس النقابة

10:03 م الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
القراء تثمن قرار وزير الأوقاف تأجيل انتخابات مجلس النقابة

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

رحب مجلس إدارة نقابة القراء، بقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتأجيل انتخابات النقابة.

وتقدم المجلس في بيان له، الثلاثاء، بوافر الشكر والتقدير والاحترام للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لموقفه المشرف والمؤيد لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم.

وقال الشيخ محمد حشاد القائم بأعمال النقيب، إن النقابة وجهت الشكر للدكتور محمد مختار جمعة الذى يعمل دائما على خدمة أهل القرآن الكريم ورفع شأن نقابتهم.

وأشار إلى أن النقابة قدمت كل ما لديها من مستندات وأوراق أمام اللجنة الموقرة المشرفة على الانتخابات، والتى شكلها وزير الأوقاف، مشيرا إلى تأييد قرارات الوزير من أجل تحقيق العدالة والموساواة، لتكون سببا مباشرا فى رفع شأن هذه النقابة التى هى نقابة أهل الله وخاصته.

من جانبه رحب الشيخ محمود الخشت الأمين العام للنقابة بقرار تأجيل الانتخابات ووصفه بالصائب، مؤكدا على أنه يمكنه أن يؤدى دوره على الوجه الأكمل من أجل خدمة أهل القرآن الكريم من أى موقع، بالداخل أو الخارج.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر تأجيل انتخابات مجلس إدارة نقابة القراء، لحين عرض الأمر على مجلس الدولة، بشأن الاستفسارات التي تقدم بها بعض القراء.

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محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نقابة القراء

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