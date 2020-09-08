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تنسيقية شباب الأحزاب: نسب الإقبال في انتخابات "الشيوخ" تتزايد مع انكسار الحرارة

06:35 م الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
تنسيقية شباب الأحزاب: نسب الإقبال في انتخابات "الشيوخ" تتزايد مع انكسار الحرارة

انتخابات الشيوخ

قال محمد عبد العزيز، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تعتمد على التقنيات الحديثة فى نقل وتغطيتها للعملية الانتخابية، وتتوسع خلال الفترة المقبلة في تلك التقنية.

وأضاف محمد عبد العزيز خلال كلمة له فى مؤتمر صحفى عقد بمقر تنسيقية شباب الأحزاب، الثلاثاء، أن غرفة العمليات تستمر في متابعة جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ.

وعن رصد التنسيقية لنسب الإقبال قال عبد العزيز إنها تزداد مع انكسار درجات الحرارة وفي اليوم التالي للانتخابات، موضحا أن متابعي التنسيقية بالمحافظات حرصوا على التواجد منذ الصباح بمختلف اللجان بموجب تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات، ولم يرصدوا أية مخالفات، فيما أشاروا لارتفاع تصويت السيدات في محافظات الوجه القبلي .

وأكدت شيماء عبد الإله، المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب، أن غرفة عمليات التنسيقية في انعقاد مستمر لمتابعة جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ، مضيفة: "اليوم نستكمل ما بدأته غرفة العمليات و نتابع مع متابعى التنسيقية بالمحافظات منذ بداية فتح باب الترشح ".

وتابعت: "لدينا ١٥٠٠ متابع منذ بداية انتخابات مجلس الشيوخ، غرفة عمليات التنسيقية تقدم تقريرين فى اليوم بشأن العملية الانتخابية، نتابع بشكل مستمر و نقدم الاخبار على التوالي، رصدنا فتح اللجان في مواعيدها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و إقبال متزايد الآن في منتصف اليوم ".

وأعلنت نشوى الحوفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، أن غرفة عمليات التنسيقية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ مستمرة فى متابعة جولة الإعادة ب ١٤ محافظة ، مضيفة أنه عن طريق غرفة العمليات نتابع ونرصد ما تشهده العملية الانتخابية بالمحافظات، مع عقد مؤتمر غد .

انتخابات الشيوخ انكسار الحرارة تنسيقية شباب الأحزاب

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