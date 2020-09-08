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أول الثانوية هيدخل طب وهندسة بـ"80%".. وزير التعليم: تغييرات عميقة في ملف التعليم

02:51 م الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
أول الثانوية هيدخل طب وهندسة بـ"80%".. وزير التعليم: تغييرات عميقة في ملف التعليم

طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور طارق شوقي إن ملف التعليم طرأ عليه تغييرات عميقة وجوهرية في الفترة الماضية.

وأضاف في مؤتمر صحفي الآن: "محدش هيجيب 410 في الثانوية العامة، والأول هيجيب 80% وهيدخل طب وهندسة على فكرة".

وأوضح أن تساوي الصعوبة في الفيزياء لها نواتج تعلم ولكل منها أسئلة موزعة بنفس مستوى الصعوبة بنواتج التعلم فورمة الامتحان، "بنقول للكمبيوتر أعمل امتحان وقيس فيه نواتج التعلم ومستويات الصعوبة، نفس المسطرة هنفصل بيها 4 امتحانات مش هيطلع نفس الأسئلة ولكن بنفس مستوى الصعوبة لكل امتحان".

وتابع: "موضوع التسريب والغش اللي حصل قبل كده هينتهي تمامًا، والتصحيح هيكون على الكمبيوتر، قائلا: "اللي بقوله هيحصل للي طالع من ثانية ثانوي، لكن اللي مأجل واللي راسب هيمتحن نفس الامتحانات بس ورقي".

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طارق شوقي وزير التربية والتعليم العام الدراسي الجديد

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