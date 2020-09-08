​في 6 خطوات.. كيف تتأكد من سلامة عداد الكهرباء خارجيًا؟

كتب- محمد صلاح

شكاوى واستفسارات عديدة يواجهها بعض المواطنين، تتعلق بوجود بعض المشكلات الخاصة بالعدادات القديمة أو الإلكترونية، بالإضافة للعدادات مسبقة الدفع "الكارت"، ما سبب لهم صعوبات بالغة في الحصول على الطريقة الصحيحة التي تسهل عليهم معرفتهم بالإجراءات الصحيحة، تلاشيًا لارتكاب أي أخطاء، ربما يتم تفسيرها أنها تلاعب في العداد بهدف خفض استهلاك الكهرباء.

من ناحيته، قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض النصائح التي يمكن من خلالها أن يختبر المواطن عداد الكهرباء الخاص به من الخارج، والتأكد من سلامته وضمان سداد فاتورة سليمة تعبر عن استهلاكه الفعلي..

وفيما يلي بعض خطوات التأكد من سلامة العداد خارجيًا، بحسب المرفق..

1- أفصل كل أجهزة المنزل بما فيها شواحن الموبيل (فصل الفيش وليس مفاتيح اللوحة).

2- بالنسبة للعداد الميكانيكي والديجيتال يتم تسجيل قراءة العداد بعد فصل كافة الأجهزة.

3- بالنسبة للعداد مسبق الدفع (العداد الذي يتم شحنة من خلال الكارت) يتم تسجيل الرصيد المتبقي في العداد بعد فصل كافة الأجهزة.

4- بعد مرور 15 دقيقة من الفصل، أعد تشغيل الأجهزة الكهربائية مرة أخرى ثم تسجيل قراءة العداد مرة ثانية.

5- بالنسبة لعداد مسبق الدفع يتم تسجيل المبلغ المتبقي بالعداد مرة أخرى.

5- إذا كانت القراءة ثابتة اطمئن أن العداد الميكانيكي والديجيتال سليم، وإذا كان المبلغ المتبقي ثابت اطمئن أن العداد مسبق الدفع سليم.

6- إذا تغيرت القراءة بالعداد الميكانيكي أو العداد الديجيتال أو تغير المبلغ المتبقي في العداد مسبق الدفع، ينصح بالتوجه للشركة لطلب فحص العداد.