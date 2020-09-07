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سكرتير "الصحفيين": تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال انعقاد لجنة المشتغلين

05:27 م الإثنين 07 سبتمبر 2020
سكرتير "الصحفيين": تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال انعقاد لجنة المشتغلين

محمد شبانة

(مصراوي):

قال محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، تمهيدًا لانعقاد لجنة القيد بداية من اليوم ولمدة ثلاث أيام لجدول المشتغلين، مشيرًا إلى أنه تم نقل عمل اللجنة إلى الدور الرابع بالقاعة الكبرى (قاعة حسنين هيكل) لتطبيق كل إجراءات الحماية للزملاء الصحفيين والتباعد الاجتماعي، واستخدام قناع الوجه ومطهرات اليدين حيث توفر النقابة كل ذلك.

وأضاف شبانة، أن عقد لجنة المشتغلين رغم الظروف الجارية، واجب قانوني كان يجب اتمامه، وهو ما جعل النقابة بجلسته الأخيرة توافق على انعقاد اللجنة، والتأكد من إجراء جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.​

محمد شبانة نقابة الصحفيين الإجراءات الاحترازية

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