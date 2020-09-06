للعام الثالث على التوالي.. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تجدد شهادات الأيزو الدولية

كتب- محمد عبيد:

حصلت الهيئة العامة المصرية للأرصاد الجوية للعام الثالث على التوالي، على تجديد شهادات الأيزو بتحقيق المتطلبات القياسية للمواصفات الدولية في كل من نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015)، ونظام إدارة البيئة (ISO 14001:2015)، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية (ISO 45001:2018)، والذي تم بواسطة وفد من الشركة المانحة العالمية ISO Global، في إطار الحرص على مواكبة نظم الإدارة الحديثة، فضلاً عن سعي الهيئة الدائم نحو تحقيق متطلبات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، والمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO).

وهنأ الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، الملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجميع العاملين في الهيئة على تجديد هذه الشهادات، مثمنًا دور الهيئة خلال الفترة الماضية، قائلًا إن هذا الاجتياز يشير إلى النجاح المشرف والمجهود الكبير الذي يبذله فريق العمل من أبناء قطاع الطيران المدني.

وأكد الوزير اهتمام وزارة الطيران المدني، وكافة الشركات والهيئات التابعة لها، بالحصول على مثل هذه الشهادات الدولية، التي تعكس مستوى الأداء المتميز وتطبيق المقاييس العالمية في كافة أنشطة الطيران المدني، مؤكدًا أن الوزارة تحرص دائمًا بالسير قدمًا نحو التقدم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والاهتمام بتطوير العاملين وتنمية مهاراتهم لمواصلة تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية 2030.

وصرح الملاح هشام طاحون رئيس الهيئة، أن اجتياز المراجعات الدولية جاء بعد التأكد من تطبيق أعلى القياسات الدولية في مجالات (توقعات الطقس والطيران والتنبؤات البحرية، ومراقبة الغلاف الجوي، وصيانة ومعايرة أجهزة الأرصاد الجوية، وتدريب واعتماد خبراء ومراقبي الأرصاد الجوية ومجالات البحث العلمي، والتفتيش الفني والمالي والإداري)، فضلاً عن التعاون المحلي والإقليمي والدولي للأرصاد الجوية والبث وتبادل وتوزيع معلومات الأرصاد الجوية.

جدير بالذكر أن هذه الشهادة منحت من قبل شركة ISO Global العالمية ومقرها دبي بالإمارات العربية المتحدة، وبناءً على التوصيات الصادرة من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو) المتعلقة بتطبيق نظام الجودة على أنظمة الأرصاد الجوية.