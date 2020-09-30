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نقيب المحامين يكلف "الروبي" بتشكيل لجنة لإدارة نادي 6 أكتوبر

02:56 م الأربعاء 30 سبتمبر 2020
نقيب المحامين يكلف "الروبي" بتشكيل لجنة لإدارة نادي 6 أكتوبر

نقيب المحامين رجائي عطية

كتب- مصراوي:

كلف رجائي عطية، نقيب المحامين، عضو المجلس ورئيس لجنة الأندية عبد الحفيظ الروبي، بتشكيل مجلس إدارة لنادي 6 أكتوبر، للقيام بإدارته والنهوض به من عثرته.

وقال عطية في نص قراره، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى ظروف نادي 6 أكتوبر للمحامين، وتردي الأحوال فيه، قررنا تكليف عبد الحفيظ الروبي عضو المجلس ورئيس لجنة الأندية، بتشكيل مجلس إدارة للنادي للقيام بإدارته والنهوض به من عثرته، وعرض التشكيل المقترح علينا لإصدار قرار به.​

رجائي عطية نقابة المحامين نادي 6 أكتوبر

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