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بعد دعوة السيسي.. غدا البرلمان يعقد أخر جلسات الفصل التشريعي الأول

12:58 م الأربعاء 30 سبتمبر 2020
بعد دعوة السيسي.. غدا البرلمان يعقد أخر جلسات الفصل التشريعي الأول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

يعقد مجلس النواب غدا الخميس، آخر جلسات الفصل التشريعي الأول، وذلك بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول.

وأرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب جدول أعمال جلسة المجلس المقرر عقدها يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة يوم الخميس المقبل، قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الأول.

السيسي مجلس النواب جلسات الفصل التشريعي

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