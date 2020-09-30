بعد دعوة السيسي.. غدا البرلمان يعقد أخر جلسات الفصل التشريعي الأول
يعقد مجلس النواب غدا الخميس، آخر جلسات الفصل التشريعي الأول، وذلك بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول.
وأرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب جدول أعمال جلسة المجلس المقرر عقدها يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.
ومن المقرر أن يعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة يوم الخميس المقبل، قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الأول.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
102955
عدد المصابين
-
95586
عدد المتعافين
-
5901
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
33495040
عدد المصابين
-
24804011
عدد المتعافين
-
1005096
عدد الوفيات
إعلان