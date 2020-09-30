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6 معلومات عن أراضي وشقق المصريين العاملين بالخارج

02:07 ص الأربعاء 30 سبتمبر 2020
6 معلومات عن أراضي وشقق المصريين العاملين بالخارج

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب - محمد عبدالناصر:

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موقف توصيل المرافق وتسليم قطع الأراضى بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين العاملين بالخارج، للمواطنين المُخصصة لهم.

جاءت أبرز المعلومات عن أراض وشقق المصريين العاملين بالخارج على النحو التالي:

- تم طرح 7 مراحل بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين العاملين بالخارج.

- تضمن الطرح نحو 17 ألف قطعة أرض سكنية.

- 7 آلاف وحدة سكنية بمشروعات مختلفة.

- تم طرح عدد من الأراضي الخدمية.

- يهدف طرح الأراضي والشقق للمصريين العاملين بالخارج إلى تملك الأراضى وبناء مساكنهم الخاصة بهم، وربطهم بوطنهم الأم.

- سيتم البناء على الأراضي وفقًا للائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشروط حجز المشروع.

وزارة الإسكان شقق المصريين العاملين بالخارج أراضي المصريين العاملين بالخارج هيئة المجتمعات العمرانية

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