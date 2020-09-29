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القوى العاملة: تعيين 604 شباب وتحرير 140 محضر مخالفة لقانون العمل بالمنيا

10:55 ص الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
القوى العاملة: تعيين 604 شباب وتحرير 140 محضر مخالفة لقانون العمل بالمنيا

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا 604 شباب بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين 1943 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب.

وأوضح وليد الإمام مدير المديرية، في تقريره الشهري لوزير القوى العاملة، أن المديرية، أجرت خلال أغسطس الماضي في مجال السلامة والصحة المهنية تفتيشا على 441 منشأة، فضلا عن القيام بـ 21 حملات تفتيشية أسفر عنها تحرير 150 محضراً سلامة وصحة مهنية و 17 حالة غلق إداري و7 ندوات توعية، فضلاً عن بحث 25 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وعن مجال التفتيش العمالي، فتشت المديرية 1021 منشأة يعمل بها 1222 عاملاً، وأسفر التفتيش عن تحرير 140 محضر مخالفة قانون العمل، كما تم تلقى 24 شكوى عمالية تم تسوية 11 شكوى منها، وإحالة 10 شكوى منها للقضاء، وحفظ شكوتين، بالإضافة إلى شكوى واحدة ما زالت تحت البحث والدراسة .

وحول التفتيش لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قامت المديرية بالتفتيش على 190 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي وأسفر التفتيش عن تحرير 17 محضراً للمنشآت المخالفة.

محمد سعفان وزير القوى العاملة قانون العمل المنيا

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