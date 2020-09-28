وزير الأوقاف يصرف 450 جنيهًا لجميع العاملين بالوزارة
كتب- محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، صرف مبلغ (450) جنيه لجميع العاملين فى الوزارة نظرًا للجهود الكبيرة وغير العادية التى بذلها العاملون بالأوقاف فى ضبط شئون المساجد والنهوض بجميع مفاصل العمل بالوزارة.
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن القرار جاء أيضا تقديرا لما بذلوه من جهد فى عمارة بيوت الله (عز وجل) وصيانتها ونظافتها وتعقيمها والحفاظ عليها، وإسهامًا منها فى تخفيف العبء عن جميع العاملين بها بمناسبة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد.
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