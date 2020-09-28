مطار القاهرة: سفر ووصول 19 ألف راكب على متن 155رحلة
كتب- محمد عبيد:
يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، وصول 76 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 8351 راكبا، كما يغادر المطار 79 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 10960 راكبًا.
وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر و الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة 155 رحلة دولية وداخلية من والي عدة وجهات بالخارج والداخل ، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة تحمل حوالي 19 الف راكب من جنسيات مختلفة.
من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
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