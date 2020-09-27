وزيرة البيئة: تدشين 138 مشروعا للتوافق البيئي من أجل تحقيق التنمية المستدامة

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه تم تدشين 138 مشروعا للتوافق البيئي من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت فؤاد، خلال كلمتها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن فعاليات افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، اليوم الأحد، أن هذه المشروعات تم تقسيمها على 3 مراحل الأولى تم فيها تنفيذ 36 مشروعا في 25 منشأة صناعية بالقاهرة الكبرى بتكلفة 328 مليون دولار، والثانية 102 مشروع في 89 شركة بما يفوق 100 مليون يورو، والثالثة تضمن 16 مشروعا في 13 منشأة صناعية.

وأوضحت أن هذه المشروعات كانت تهدف إلى تحويل استخدام المصانع للوقود البديل والاستغناء عن الوقود المعتاد الذي يسبب التلوث، مؤكدة أن جزء من هذه المشروعات هدفها تنفيذ دوائر مغلقة لإعادة استخدام المياه مرة أخرى والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأشارت إلى أن هذه المشروعات ساهمت في تقليل نفقات المصانع في العملية الإنتاجية، مؤكدة أن هذه المشروعات تم تنفيذها بالتنسيق مع قطاع الأعمال العام والصناعة وقطاع البترول وقطاع الطاقة.

وعن مشروع مجمع مسطرد للبترول، قالت الوزيرة إنه تم إنشاء محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي ساهمت في وقف الصرف على ترعة الإسماعيلية وأنه تم استخدام دوائر تبريد مغلقة لاستخدام المياه مرة أخرى.

وأوضحت أن هذا المشروع عمل على الحد من تركيز ثاني أكسيد الكبريت في الهواء والاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود بدلا من المازوت، فضلا عن إنشاء وقود مطابق للمواصفات العالمية والأوروبية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذه المشروعات ساهمت في تحسين المياه في ترعة الإسماعيلية وتحسين الهواء بتقليل ثاني أكسيد الكربون وخفض غازات الاحتباس الحراري.

وفي سياق أخر حول شركات البترول في خليج السويس، قالت وزيرة البيئة إنه تم التنسيق مع وزير البترول بشأن ضرورة تقديم خطط التوافق البيئي لهذه الشركات، موضحة أن شركات إنتاج وتصنيع البترول تقدمت بخطط لـ 11 موقعا خلال شهر مايو 2020 باستثمارات بلغت 400 مليون دولار وتم الموافقة عليها.

ولفتت الوزيرة، إلى أن قطاع البترول تقدم بالحصول على 1923موافقة بيئية خلال 5 سنوات، منها 188 من فئة ج عالية التلوث.​