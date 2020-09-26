لدعم 32 مرشحا.. تنسيقية الأحزاب تنتهي من خطة انتخابات النواب 2020



كتب- محمد نصار:



انتهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من وضع اللمسات الأخيرة خطة الانتخابات لدعم مرشحيها لانتخابات مجلس النواب 2020، على نظامي الفردي والقائمة.



ويتولى المركز الإعلامي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إدارة حملات 26 مرشحا على القائمة الوطنية من أجل مصر، و6 آخرين مرشحين بنظام الفردي، في مختلف المحافظات.



وتقود القطاعات الأربعة (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، (شمال ووسط وجنوب الصعيد)، (شرق الدلتا)، و(غرب الدلتا)، 4 سيدات من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

