البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.9 درجة في البحر الأحمر

كتب- يوسف عفيفي:

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مساء الييوم الجمعة، هزة أرضية في منطقة البحر الأحمر، على بعد 33 كم شمال شرق مدينة الغردقة، بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر.

وأشار الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد - في تصريح اليوم - إلى أن تلك الهزة الأرضية وقعت في الساعة العاشرة و22 دقيقة و33 ثانية بالتوقيت المحلي للمدينةـ وشعر بها بعض المواطنين، ولم يصل للمعهد أي إشارة عن وقوع إصابات أو حوادث أو أضرار مادية.

وأوضح رئيس المعهد أن إحداثيات الهزة الأرضية كانت على خط العرض 27.4937 درجة شمالًا، وخط الطول 33.9933 درجة شرقًا، وعلى عمق 16 كم.