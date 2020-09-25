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شيخ الأزهر ينعى رئيس محكمة الاستئناف العليا الأسبق

01:56 م الجمعة 25 سبتمبر 2020
شيخ الأزهر ينعى رئيس محكمة الاستئناف العليا الأسبق

د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، المستشار عبدالعاطي محمود الشافعي، رئيس محكمة الاستئناف العليا الأسبق، فقيد عائلات الحساسنة بمحافظة الأقصر، وعموم جمهورية مصر العربية.

وأكد شيخ الأزهر، في بيان له الجمعة، أن الفقيد الراحل قضى عمره في خدمة الوطن وترسيخ قيم المواطنة والسلام، حباه الله لسانًا فصيحًا وقلما بليغًا سخرهما في نشر التسامح بين أتباع الرسالات السماوية ودعم اللحمة الوطنية والتآخي بين الناس.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وأهله وذويه وكل محبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يسكن الفقيد الراحل فسيح جناته، و {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

أحمد الطيب الأزهر الشريف رئيس محكمة الاستئناف العليا عبدالعاطي محمود الشافعي

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