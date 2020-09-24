القوى العاملة: تعيين 113 شابًا وتسوية 32 شكوى وديًا بجنوب سيناء

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 113 شابًا منهم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء خلال شهر يوليو الماضي والذين بلغ عددهم خلال الشهر 406 شباب.

وبحسب بيان اليوم، قال أشرف علم الدين، مدير المديرية، في تقرير عن إنجازات المديرية خلال شهر أغسطس الماضي، إنه في مجال تراخيص عمل الأجانب تم إصدار وتجديد 11 ترخيصا لأجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وأوضح علم الدين، أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 197 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم تلقي 88 شكوى عمالية واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 27 شكوى منهم، وتسوية 32 شكوى وديًا، و29 شكوى مازالت تحت البحث.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 97 منشأة، وأسفر ذلك عن تحرير 19 محضر سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة.

وتابعت المديرية، الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.