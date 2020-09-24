مدبولي: توجيه رئاسي برد كامل المتأخرات للمصدرين خلال 3 أشهر

كتب - أحمد جمعة:



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه برد كامل المتأخرات للمصدرين خلال 3 أشهر.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مدبولي اليوم الخميس.

وأضاف: "سنقوم برد الأعباء التصديرية المتأخرة قبل نهاية ديسمبر المقبل، فقطاع الصناعات التصديرية أحد ركائز الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة".

وقال رئيس الوزراء، إنه تلاحظ تواجد ازدحام كبير على منافذ تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت مد مدة تلقي الطلبات شهر وحتى نهاية أكتوبر.

وأضاف مدبولي، أن رئيس الجمهورية استعرض موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء، موجهًا الشكر للمصريين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، وهذا يدل على أن المواطن مقتنع أن هذا القانون لصالحه، مبينًا أنه تقدم مليون و400 ألف مواطن بطلبات للتصالح.