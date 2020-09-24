أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث سجن طرة فيضان النيل التصالح في مخالفات البناء فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك العام الدراسي الجديد الجامعات الأهلية تنسيق الجامعات وقف إطلاق النار في ليبيا

مدبولي: توجيه رئاسي برد كامل المتأخرات للمصدرين خلال 3 أشهر

02:52 م الخميس 24 سبتمبر 2020
مدبولي: توجيه رئاسي برد كامل المتأخرات للمصدرين خلال 3 أشهر

الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفي مدبولي

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه برد كامل المتأخرات للمصدرين خلال 3 أشهر.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مدبولي اليوم الخميس.

وأضاف: "سنقوم برد الأعباء التصديرية المتأخرة قبل نهاية ديسمبر المقبل، فقطاع الصناعات التصديرية أحد ركائز الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة".

وقال رئيس الوزراء، إنه تلاحظ تواجد ازدحام كبير على منافذ تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت مد مدة تلقي الطلبات شهر وحتى نهاية أكتوبر.

وأضاف مدبولي، أن رئيس الجمهورية استعرض موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء، موجهًا الشكر للمصريين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، وهذا يدل على أن المواطن مقتنع أن هذا القانون لصالحه، مبينًا أنه تقدم مليون و400 ألف مواطن بطلبات للتصالح.

رد المتأخرات المصدرين مصطفى مدبولي

الخبر التالى:

رئيس الوزراء يكشف موعد عودة حركة البناء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102375

    عدد المصابين

  • 91843

    عدد المتعافين

  • 5822

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 31455818

    عدد المصابين

  • 23068890

    عدد المتعافين

  • 968286

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مدبولي: مد قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء شهرا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا