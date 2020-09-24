شكري يؤكد ضرورة الاستمرار في بذل الجهود الدولية لضمان استدامة خدمات الأونروا
القاهرة - (أ ش أ):
أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة الاستمرار في بذل الجهود الدولية لضمان استدامة خدمات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الحيوية في مناطق عملياتها، خاصةً في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري اليوم الخميس، على هامش زيارته الحالية إلى الأردن، مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري أشاد بالدور الإنساني الهام الذي تضطلع به الوكالة لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدا على دعم مصر للوكالة.
وأشار حافظ إلى أن المفوض العام للأونروا عبَّر، من جانبه، عن تقديره لدور مصر الداعم للوكالة، فضلًا عن جهودها المستمرة تجاه القضية الفلسطينية وإرساء السلام في الشرق الأوسط.
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