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أبرزها دعم صندوق التكافل.. ننشر قرارات مجلس نقابة الأطباء البيطريين

02:00 ص الخميس 24 سبتمبر 2020
أبرزها دعم صندوق التكافل.. ننشر قرارات مجلس نقابة الأطباء البيطريين

نقابة الأطباء البيطريين

كتب- أحمد مسعد:

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، الجلسة العادية أمس الأربعاء 23 سبتمبر والثانية للمجلس الجديد.

وأوضح الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، أن أهم القرارات التي تم اتخاذها بعد جلسة امتدت لأكثر من سبع ساعات، اعتماد محاضر الجلسات المعلقة سابقا، بالإضافة إلى اعتماد تقرير لجنة العلاج واللجنة الاجتماعية في شأن الدعم المالي لأعضاء النقابة.

وقال سليم، إنه تم عرض آخر مستجدات صندوق التكافل الاجتماعي للأطباء البيطريين ودعمه من قبل النقابة العامة، حتى يتسنى له صرف مستحقات المحالين للمعاش، وتم عرض خطط مقرري اللجان المختلفة بالنقابة وإقرارها من قبل المجلس.

نقابة الأطباء البيطريين خالد سليم دعم صندوق التكافل

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