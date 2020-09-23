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هل انعقاد مجلس الشيوخ أول أكتوبر إلزامي؟.. أمين عام "الشيوخ" يُجيب

01:45 م الأربعاء 23 سبتمبر 2020
هل انعقاد مجلس الشيوخ أول أكتوبر إلزامي؟.. أمين عام "الشيوخ" يُجيب

مجلس الشيوخ

كتب- مصراوي:

تسود حالة من الترقب بمجلس الشيوخ حول موعد انعقاد أولى جلسات المجلس، وسط تأكيد البعض أن المجلس لابد أن ينعقد في الأول من أكتوبر المقبل؛ التزامًا بالنص الدستوري الذي يلزم بانعقاد المجلس قبل الخميس الأول من أكتوبر حال عدم دعوة الرئيس إلى انعقاده.

ومن جانبه، قال المستشار محمود إسماعيل، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن ذلك النص الدستوري من النصوص التنظيمية؛ فلا تنطبق على عدم تطبيقه أية مخالفة.

وأضاف إسماعيل أن العبرة في موعد انعقاد المجلس هي تاريخ الدعوة الذي سيصدره رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس؛ سواء أكان في الخميس الأول من أكتوبر أو بعد ذلك التاريخ.

وتنص المادة 115 من الدستور على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

ويتكون مجلس الشيوخ من نحو 300 عضو تم انتخاب 200 عضو منهم بالقائمة المطلقة والفردي، في حين يقوم الرئيس بتعيين ثلث أعضاء المجلس وعددهم مئة عضو.

وكان عدد من النواب مجلس الشيوخ أكدوا أن المجلس سيعقد جلسته الافتتاحية قبل الخميس الأول من أكتوبر عقب صدور قرار من الرئيس بدعوته للانعقاد طبقًا لنص المادة 115 من الدستور.

يُذكر أن لجنة استخراج كارنيهات عضوية أعضاء المجلس الفائزين في الانتخابات التي جرت مؤخرًا انتهت من تسليم 190 عضوًا الكارنيهات الخاصة بهم.

وينتظر قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 عضو آخرين، لاستكمال تشكيل مجلس الشيوخ، الذي يتكون من 300 عضو، 200 منهم بالانتخاب.

ومن ناحية أخرى، كشفت بعض المؤشرات عن إمكانية صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين الـ١٠٠ نائب المعينين، خلال الأيام المقبلة.

مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل الدستور

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