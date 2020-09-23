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حماية المستهلك: ضبط مركز تدريب ينتحل صفة أكاديمية زويل

11:55 ص الأربعاء 23 سبتمبر 2020
حماية المستهلك: ضبط مركز تدريب ينتحل صفة أكاديمية زويل

جهاز حماية المستهلك

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم ضبط مركز تدريب اللغة الإنجليزية، غير مرخص بالفيوم ينتحل صفة أكاديمية زويل للعلوم الحديثة، ويقوم بإيهام المتدربين بأنه يمنح درجات علمية معتمدة من جامعة القاهرة على خلاف الحقيقة وتم تحرير المحضر رقم 10648 جنح قسم أول الفيوم.

وأضاف "سمير" في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم ضبط مصنع مراتب لتقليد العلامات التجارية وتم التحفظ على 215 مرتبة أنواع مختلفة وطن ونصف إسفنج معد للتصنيع و110 شاسيه و 1270 استيكر أنواع مختلفة وتحرر المحضر رقم 20832 جنح شبرا الخيمة ثان.​

جهاز حماية المستهلك مركز تدريب أكاديمية زويل

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