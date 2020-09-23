أكثر الكلمات إنتشاراً

فيضان النيل التصالح في مخالفات البناء سد النهضة أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك الجامعات الأهلية تنسيق الجامعات وقف إطلاق النار في ليبيا

الإسكان تعلن مواعيد بدء تسليم قطع الأراضي "الأكثر تميزًا" بـ 6 أكتوبر

04:00 ص الأربعاء 23 سبتمبر 2020
الإسكان تعلن مواعيد بدء تسليم قطع الأراضي "الأكثر تميزًا" بـ 6 أكتوبر

قطعة ارض

كتب - محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر يوم الإثنين 5/10/2020 وحتى يوم الإثنين 14/6/2021 في تسليم قطع الأراضي السكنية "الأكثر تميزًا" بالحي التاسع بالمدينة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم تسليم قطع ألأراضي "الأكثر تميزاً" بلوك (A) القطع من 1 : 21، يوم الإثنين 5/10/2020، والقطع من 22 : 43، يوم الإثنين 12/10/2020، والقطع من 44 : 64، يوم الإثنين 19/10/2020، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم القطع بالبلوك (B) من 1 : 22، يوم الإثنين 26/10/2020، والقطع من 23 : 44، يوم الإثنين 2/11/2020، والقطع من 45 : 66، يوم الإثنين 9/11/2020، كما سيتم تسليم القطع بالبلوك (C) من 1 : 22، يوم الإثنين 4/1/2021، والقطع من 23 : 44، يوم الإثنين 11/1/2021، والقطع من 45 : 67، يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع من 68 : 88، يوم الإثنين 1/2/2021

وأضاف الشربيني، أنه سيتم تسليم القطع بالبلوك (D) من 1 : 17، يوم الإثنين 8/2/2021، والقطع من 18 : 34، يوم الإثنين 15/2/2021، كما سيتم تسليم القطع بالبلوك (E) من 1 : 23، يوم الإثنين 22/2/2021، والقطع من 24 : 48، يوم الإثنين 1/3/2021، والقطع من 49 : 71، يوم الإثنين 8/3/2021، وتخصيص يومي الإثنين 15/3/2021 و22/3/2021، للذين تخلفوا عن الاستلام بالمناطق السابقة.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه سيتم تسليم القطع بالبلوك (H) من 1 : 25، يوم الإثنين 5/4/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 12/4/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الإثنين 19/4/2021، والقطع من 76 : 102، يوم الإثنين 26/4/2021، مضيفاً أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالبلوك (G) من 1 : 14، يوم الإثنين 10/5/2021، وتسليم الأراضي ببلوك (F) القطع من 1 : 25، يوم الإثنين 24/5/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 31/5/2021، وتخصيص يومي الإثنين 7/6/2021 و 14/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام.

مدينة 6 أكتوبر قطع الأراضي السكنية وزارة الإسكان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102141

    عدد المصابين

  • 90332

    عدد المتعافين

  • 5787

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 31455818

    عدد المصابين

  • 23068890

    عدد المتعافين

  • 968286

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 113 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 19 وفاة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا