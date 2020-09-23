بدء تسليم ٢٤٠ وحدة سكنية بدار مصر بمنطقة الأندلس بالقاهرة الجديدة.. الأحد

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة استمرار تسليم 240 وحدة سكنية (10 عمارات) بالمرحلة الأولى (كود 123 ) + المتبقى من الدورين الأرضي والأخير من المرحلتين الأولى والثانية ( كود 423 ) بمشروع دار مصر بمنطقة الأندلس الـ(70عمارة)، بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم التسليم يوم الأحد 27/9/2020، ووحدات العمارتين (65 - 66)، يوم الأحد 4/10/2020، ووحدات العمارتين (59 - 60)، يوم الأحد 11/10/2020.

وأضاف غنيم، أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.